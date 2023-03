TU Graz legt "Roadmap" zur Klimaneutralität bis 2030 vor

Die TU Graz hat basierend auf den Daten von 2017 eine Treibhausgasbilanz erstellt: Demnach machen Stromverbrauch und Fernwärme den größten Anteil an den Gesamtemissionen von damals 21.800 Tonnen aus.

Auf Platz drei rangieren allerdings schon die Dienstreisen und das Pendeln von Bediensteten und Studierenden, gefolgt von den Auslandsaufenthalten für Studium und Arbeit.

Autofahrten und Flugreisen

Hier will man durch De-Attraktivierung von Autofahrten und Flugreisen einerseits und Motivation zur Benützung von Fahrrad und Öffis etwas bewegen. "Universitäten und speziell wir als Technische Universität sollten zu den Ersten und Engagiertesten gehören, die Klimaneutralität erreichen. Wir sehen uns da ganz deutlich in der Vorbildrolle um zu zeigen, dass das möglich ist", betonte Getzinger.

Festgehalten sind die Pläne in der "Roadmap Klimaneutrale TU 2030". Die Zielvorgaben sind anspruchsvoll, seit Beginn des Projekts vor zwei Jahren sei "in Sachen Mobilität schon einiges passiert", berichtete der Leiter der Science, Technology and Society Unit (STS) an der TU Graz.

Zuschuss zur ÖV-Jahresnetzkarte

Schon vor 2020 wurde für die rund 3.600 Beschäftigten die ÖV-Jahresnetzkarte bezuschusst. 670 Bedienstete nutzen daher bereits die ermäßigten Jahreskarten und das neue Klimaticket und verzichten dafür auf einen Parkplatz am Unigelände.

Außerdem werden Fahrräder kostengünstig angeboten und Pkw-Abstellplätze am Unigelände zurückhaltender vergeben. Mittlerweile fahren 46 Prozent der rund 2.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Fahrrad zur Arbeit.

21 Prozent kommen jedoch noch immer mit dem Auto und nur 20 Prozent mit Öffis an die TU. "Hier wird noch überall ein Zahn zugelegt", wie Getzinger, der selbst nie den Führerschein gemacht hat und mit Öffis oder dem Rad zur Arbeit fährt, sagte.

Parkberechtigungen ab drei Kilometer

Parkberechtigungen werden schon seit dem Vorjahr nur mehr ab einem Anfahrtsweg von drei Kilometern erteilt. Wer auf diese verzichtet, erhält rund die Hälfte der Kosten der ÖV-Jahreskarte ersetzt.

Wohl mit ein Grund, dass es bei dieser Umstellung "kaum Proteste" gegeben hat, wie Getzinger erklärte. Wer unbedingt mit dem Pkw pendeln muss, bekommt die Nutzung von E-Autos gefördert. "Unser Ziel ist, dass die, die fahren müssen, schnell umsteigen. Es ist unser klarer Wille, bei E-Mobilität schneller zu sein als der Durchschnitt", sagte Getzinger.

Bis 2030 50 Prozent E-Mobilität

Parallel wird die Parkgebühr für fossil betriebene Pkw bis 2030 sukzessive mehr als verdreifacht. "Bis 2030 wollen wir einen Anteil von 50 Prozent E-Mobilität bei den Autofahrern erreichen", so Getzinger. Dementsprechend werden die Ladepunkte von aktuell 30 auf 200 ausgebaut.

Mit der zusätzlichen Förderung von 450 E-Bikes will die TU Graz bis 2030 erreichen, dass die meisten Bediensteten, die im Umkreise von bis zu zwölf Kilometern wohnen, mit dem Fahrrad oder E-Bike zu ihrem Arbeitsort kommen.

Dazu wird die Fahrradinfrastruktur verbessert: Ende 2024 sollen mehr als 1.500 überdachte Radabstellanlagen - ausgerüstet mit Self-Servicestationen - entstehen. 2030 sollen es 2.100 sein, erzählte Getzinger. Aktuell arbeitet man an der Schaffung besserer Radwege zwischen den Campus-Arealen und zu anderen Grazer Unis.