Faulenzen oder arbeiten: Was Studis im Sommer wirklich machen

Österreichs Studierende verabschieden sich bald in den Sommer. Wie sie die Ferien nutzen? Die Möglichkeiten sind grenzenlos, immerhin gilt es drei Monate Freizeit zu füllen. Also: Faulenzen und reisen oder anpacken und Geld verdienen?

Wenig lukrativ Der KURIER wollte sich ein Bild machen, herausfinden wie Studierende ihren Sommer wirklich verbringen – und fragte etwa die Lehramt-Studentin Laura B.: „Ich arbeite, treffe Freunde, mache Sport, besuche ein Festival und fahre vielleicht auf Urlaub“, fasst sie knapp ihre Pläne zusammen. Ähnlich sollen auch ihre Freunde den Sommer geplant haben. Nur wenige würden über die Ferien Vollzeit arbeiten. Um sich in den kommenden Monaten zumindest etwas dazuzuverdienen, gibt Laura B. zwischendurch als Fitnesstrainerin in ihrem Verein Stunden und fährt als Betreuerin auf Feriencamps. Heuer etwa zum Bauernhofcamp in Niederösterreich: „Dort sammelt man Erfahrungen für den Lebenslauf und es macht viel Spaß.“ Alles schön und gut, jedoch nicht sonderlich lukrativ, gibt Laura B. zu. Aber für eine fixe Anstellung mit mehr Stunden sei sie privat und durch die Uni viel zu ausgebucht. Den Urlaub will sie sich dennoch nicht nehmen lassen und plant eine Reise nach Italien oder Kroatien. „Gebucht ist noch nichts.“

Sommerjob gesucht? Hier sind Stellen frei McDonald's sucht rund 600 Ferial-Mitarbeiter in ganz Österreich. Das Gehalt richtet sich nach Kollektivvertrag und liegt bei 1.945 € brutto/monatlich

sucht rund 600 Ferial-Mitarbeiter in ganz Österreich. Das Gehalt richtet sich nach Kollektivvertrag und liegt bei 1.945 € brutto/monatlich Die Post AG sucht Sommerpostler. Bruttomonatsgehalt: Mindestens 1.300 € im Monat

sucht Sommerpostler. Bruttomonatsgehalt: Mindestens 1.300 € im Monat Ströck sucht nach Ferialmitarbeitern für den Verkauf mit einem Bruttomonatsgehalt ab 1.910 € im Monat

sucht nach Ferialmitarbeitern für den Verkauf mit einem Bruttomonatsgehalt ab 1.910 € im Monat dm-Österreich hat 24 freie Ferialstellen. Bruttogehalt:ab 2.124 € im Handel und 2.218 € im Verteilzentrum

hat 24 freie Ferialstellen. Bruttogehalt:ab 2.124 € im Handel und 2.218 € im Verteilzentrum Die ÖBB suchen Praktikanten. Je nach Art des Praktikums liegt die Vergütung zwischen 1.150 € und 1.500 € brutto/monatlich

suchen Praktikanten. Je nach Art des Praktikums liegt die Vergütung zwischen 1.150 € und 1.500 € brutto/monatlich Die voestalpine hat mehrere Ferialjobs in der Produktion ausgeschrieben. Die Mindestentschädigung beträgt 2.621,69 € brutto

hat mehrere Ferialjobs in der Produktion ausgeschrieben. Die Mindestentschädigung beträgt 2.621,69 € brutto HOFER hat derzeit knapp 50 Ferialstellen im Verkauf offen mit einem Bruttomonatsgehalt von 2.245 € für 38,5 Stunden/Woche

hat derzeit knapp 50 Ferialstellen im Verkauf offen mit einem Bruttomonatsgehalt von 2.245 € für 38,5 Stunden/Woche Bei REWE Österreich sind rund 30 Ferialjobs frei. Das Bruttomonatsgehalt hängt von der Stelle ab und liegt zwischen 1.000 und 2.100 € brutto im Monat

Österreich sind rund 30 Ferialjobs frei. Das Bruttomonatsgehalt hängt von der Stelle ab und liegt zwischen 1.000 und 2.100 € brutto im Monat Die Uni Wien sucht noch nach ehrenamtlichen Mitarbeitern für die Kinderuni Wien

Genießen statt arbeiten Mit wenig Geld auf Urlaub fahren? Für Rüdiger Maas geht diese Gleichung auf. Er spricht von einer Veränderung im Urlaubsverhalten der Jungen: „Um Geld zu sparen, reisen sie oft nicht mehr allein, sondern gemeinsam mit ihren Eltern“, erklärt er. So verlockend ein solches Angebot auch klingen mag, der Mechatronik-Student Johannes F. würde es wohl ablehnen. Er hat andere Pläne: „Sobald ich mit dem Semester fertig bin, fahre ich nach Oberösterreich und baue meinen Bus um“, erzählt er. Aus einem alten Lieferbus will er sich einen Campingwagen basteln und im August damit verreisen. „Vier Wochen lang Richtung Frankreich, Spanien, Portugal und surfen gehen“, schwärmt er. In den Sommermonaten kommt ihm Arbeit somit gar nicht in den Sinn: „Ich muss nicht unbedingt arbeiten gehen.“ Während der Uni-Zeit verdient er sein Geld als Kinderfußballtrainer, bezieht ein Selbsterhalterstipendium, weil er zuvor schon ein paar Jahre gearbeitet hat. In seinem Umfeld sticht er damit nicht unbedingt hervor. Ferialjobs seien eher eine Seltenheit, sagt er: „Manche machen spontane kleine Jobs. Bei Events oder in der Gastro.“ Erst ab dem kommenden Semester will er sich nach einer 20-Stunden-Woche-Stelle umsehen, „nach einem fachspezifischen Job“. Laut Maas ist auch das eine immer beliebter werdende Entwicklung am Arbeitsmarkt. Während Boomer Sommerjobs gemacht haben, „die da waren“, sei die Jugend heute wählerischer und arbeite in Bereichen, die als Sprungbrett für die Karriere dienen.