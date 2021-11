Stanglwirt investiert in ein Hotel für Mitarbeiter

"Muss Mitarbeitern mehr bieten"

Hauser-Benz ist die Juniorchefin des Hauses, unter anderem für die Mitarbeiterentwicklung zuständig und weiß: „Wer heute Mitarbeiter bekommen und behalten will, muss mehr bieten als nur einen Arbeitsplatz.“ Eine komfortable Unterkunft mache dabei nur einen Teil aus. Benefits wie eine kostenlose Verpflegung, vergünstigte Bustickets sowie Freizeitangebote seien genau so wichtig wie die Möglichkeit einer Work-Life-Balance. So hat man im Hotel bereits vor Jahren die Fünf-Tage-Woche etabliert, derzeit arbeite man in fachlicher und arbeitspsychologischer Begleitung auch an einer Vier-Tage-Woche. „Um Mitarbeitern verschiedene Möglichkeiten zu bieten, die sich mit ihren Bedürfnissen vereinbaren lassen.“

Auch das Monetäre spiele eine Rolle. „Das muss schon passen, und zwar so, dass man auch lange in der Branche tätig sein kann“, sagt Hauser-Benz. Beim Stanglwirt bezahle man seinen Mitarbeitern deshalb über den gesetzlich vorgeschriebenen Kollektivvertrag. Außerdem gebe es Prämienmodelle, bei denen Mitarbeiter, die über ein Jahr im Betrieb tätig sind, ebenfalls monetäre Wertschätzung erhalten. „Wenn man das mit allen Benefits in einen Topf wirft, glaube ich schon, dass unsere Mitarbeiter hier profitieren.“

Auf der Suche nach Mitarbeitern

Trotzdem – und das gibt Hauser-Benz offen zu – der Fach- beziehungsweise Arbeitskräftemangel gehe auch am Stanglwirt nicht spurlos vorbei. Laut aktuellen Zahlen der WKÖ fehlen in Österreich derzeit rund 10.000 Saisonkräfte, viele Hotels bangen nicht nur aufgrund der Pandemie um die Wintersaison. „Als Ganzjahres-Betrieb mit mehr als 300 Mitarbeitern haben wir natürlich einen Vorteil. Aber auch wir suchen ständig neue Kräfte.“ Da helfe es auch wenig, dass das Haus einen großen Namen hat. Im Gegenteil, bei vielen potenziellen Bewerbern sei die Hemmschwelle sogar enorm groß.

Auch der Ruf der Branche mache ihr Sorgen. „Das sind Dinge, an denen wir alle gemeinsam arbeiten müssen, um das Image der Branche zu verbessern und die Attraktivität der Berufe in Hotellerie und Gastronomie zu heben. Anders ist dieses Problem nicht zu lösen.“