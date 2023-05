Sorgenkinder: Düstere Bilanz der jungen Generation

Inflation und Teuerung, ein Krieg in Europa und der Klimawandel – jungen Menschen fällt es angesichts der anhaltenden Krisen zusehends schwerer, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Das zeigt eine neue Studie des Unternehmensberaters Deloitte, die weltweit erhoben wurde. Dem Großteil der Generation Z und der Millennials (zwischen 1983 und 2004 geboren) würden die hohen Lebenserhaltungskosten schlaflose Nächte bereiten, so das Fazit. Auch von Arbeitgebern fühlen sich nur die Wenigsten ernst genommen.

Global Gen Z & Millennial Survey

Es ist ein düsteres Bild, das junge Menschen von ihrer Zukunft haben. Das erhebt der "Deloitte Global Gen Z & Millennial Survey 2023", für den heuer 22.000 Personen aus 44 Ländern befragt wurden. Vor allem die gestiegenen Lebenshaltungskosten bereiten Kopfzerbrechen. So lebt bereits die Hälfte der weltweit Befragten von der Hand in den Mund und befürchtet, zusätzlich anfallende Kosten nicht decken zu können.