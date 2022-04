Salzburg Summit: Die Festspiele der Wirtschaft stehen in den Startlöchern

Zum dritten Mal findet heuer Ende Juli der Salzburg Summit statt – ein Stelldichein nationaler und internationaler Wirtschaftsprominenz, die einander zum Diskurs treffen, zum Voneinanderlernen und zum Netzwerken.

"Wir wollen die richtigen Menschen zusammenbringen"

Die Idee zu diesem Wirtschaftsgipfeltreffen hatte Unternehmerin und Netzwerkerin Gabi Spiegelfeld. Gemeinsam mit der Industriellenvereinigung (IV) organisiert sie das dreitägige Programm. Das Konzept kommt gut an: Spiegelfeld mischt hochkarätige Vortragende und Gäste aus der Wirtschaft mit einem feinen Rahmenprogramm – Willkommensdinner im Hotel Sacher, Gala-Dinner in der Residenz. Bei der exklusiven Veranstaltung sind alle Teilnehmer persönlich eingeladen. Gut 250 sollen es heuer sein. „Uns ist die Mischung der Teilnehmenden wichtig, wir wollen die richtigen Menschen zusammenbringen“, sagen die Veranstalter unisono. Auch die Vertreter der Salzburger Festspiele sind vom Konzept begeistert, bringt doch der Kongress die wirtschaftliche Prominenz in die Stadt.