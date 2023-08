Rückkehr ins Büro? „Weniger Fläche mit besserer Ausstattung“

KURIER: Immer weniger Bürofläche wird für den Arbeitsalltag benötigt. Das ergibt auch der Office Report 2023 von teamgnesda. Wie kommt es dazu?

Andreas Ridder: Zwei Dinge sind während der Pandemie klar geworden: Homeoffice funktioniert und es entsteht ein „War for Talent“, bei dem Unternehmen händeringend nach guten Mitarbeitern suchen. Beides hat Einfluss auf die Bürosuche und den Bürobedarf. Zusätzlich hängt der Bedarf nach Homeoffice stark mit der Größe einer Stadt zusammen. Je größer die Stadt, desto größer der Wunsch nach Homeoffice.

Wie viele Unternehmen in Österreich haben bereits ihre Bürofläche reduziert?

Fast alle Unternehmen mieten aktuell weniger Bürofläche an. Was sich durch „Shared-Desk“ gut ausgeht. Man hatte früher für 75 bis 80 Prozent der Mitarbeiter einen Schreibtisch. Jetzt gibt es Tische für 50 Prozent des Teams. Wien ist aktuell aber gleichzeitig der heißeste Büromarkt in Europa. Der Leerstand ist unglaublich gering und es wird fast nichts gebaut. Deswegen ist es kein Problem, wenn immer weniger Fläche angemietet wird.