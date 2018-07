Richtige Studienwahl: Bauch oder Kopf?

Die Frage nach dem richtigen Studiengang ist eine der schwierigsten und weitreichendsten, der sich Schülerinnen und Schüler zu stellen haben. Hängen doch die vielleicht interessantesten Jahre des Lebens davon ab – vom späteren Job ganz zu schweigen. Vor allem über Letzteres scheinen sich die jungen Menschen den Kopf zu zerbrechen: Soll ich studieren, was mir Freude macht, oder doch lieber was Sicheres?Sicherlich sei auch der Blick auf den Arbeitsmarkt ausschlaggebend für die Studienwahl gewesen, sagt Daniel Comploj, der ab kommendem September in Mailand BWL studiert: „Da es sehr weitläufig ist und eine breite Basis aufbaut, ergeben sich nach dem Studium unzählige Möglichkeiten. „In der Tat ist der Arbeitsmarkt für Wirtschaftswissenschaftler so solide wie kaum ein anderer. In der 2017-JobTrends-Studie des Staufenbiel Instituts gaben knapp 60 Prozent der befragten Unternehmen an, dass der Bedarf an Wirtschaftsabsolventen in den kommenden fünf Jahren steigen wird. Ebenso rosige Aussichten haben Ingenieure und Informatiker.