Rechtstipp: Warum habe ich noch kein Urlaubsgeld auf dem Konto?

Alle zwei Wochen kommen Experten im Arbeitsrecht zu uns in die Redaktion. Immer Dienstags, zwischen 10 und 11 Uhr nehmen sie Anrufe unserer Leser entgegen und beantworten kostenlos und anonym Ihre Fragen. Kontakt unter 01/ 5265760.

Frage beim letzten Job Telefon: Ich bin Eisenbieger und erst seit ein paar Monaten in meiner Firma tätig. Am aktuellen Gehaltszettel ist kein Urlaubsgeld. In meiner alten Firma hatte ich um diese Zeit immer schon das Urlaubsgeld.

Maria Buhr: Die Sonderzahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld sind nicht gesetzlich geregelt, sondern werden zwischen Gewerkschaft und Wirtschaftskammer in den Kollektivverträgen ausgehandelt. Ob Ihnen bereits Urlaubsgeld gebührt, wie hoch dieses ist und wann es ausbezahlt werden muss, steht also in dem für Sie gültigen Kollektivvertrag. Sie können Ihren Betriebsrat oder die für Sie zuständige Gewerkschaft nach dem Kollektivvertrag fragen oder im Internet nachsehen.