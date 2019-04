Rechtstipp: Kann ich in Elternteilzeit als Managerin arbeiten?

Frage am JOB-Telefon zum Wiedereinstieg: Vor meiner Karenz war ich als Managerin in einem Unternehmen angestellt. Nach der Karenz wollte ich meine Position in Elternteilzeit weiter ausüben. Mein Chef ist nicht der Meinung, dass ich den Job in Teilzeit ausüben kann. Verliere ich den Anspruch auf meine Tätigkeit als Managerin?

Andrea Potz: Nein. Nach Beendigung der Elternkarenz haben Arbeitnehmer einen Anspruch auf den gleichen oder einen gleichwertigen Arbeitsplatz. Dies gilt auch für eine Elternteilzeit. Eine inhaltliche verschlechternde Änderung der Tätigkeit (z.B. Entzug der Führungsposition) nur aufgrund der Elternteilzeit, ist in aller Regel eine unzulässige Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Es ist auch unzulässig, den Titel „Managerin“ aufgrund der Inanspruchnahme einer Elternteilzeit zu streichen. Ausgenommen sind nur Fälle, in denen ArbeitgeberInnen nachweisen können, dass der konkrete Job als Managerin tatsächlich nicht in der gewünschten Teilzeit ausübbar ist, was in der Praxis selten der Fall ist.