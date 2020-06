Raus aus der Arbeitslosigkeit - es geht!

Das CV: Irmgard H. war nach vier Jahren in Dänemark in Österreich einem US-Pharmakonzern als Global Marketing Manager tätig, ehe sie der „Restrukturierung“ zum Opfer fiel. Sie spricht vier Fremdsprachen – „in Österreich bringt internationale Erfahrung nicht viel“, sagt sie. Gesucht würden meist Leute mit regionalem Know-how.



Die Suche: Vom Unternehmen erhielt die 43-Jährige ein Coaching über die Outplacement-Beratung DBM. „Ich wurde in keiner Phase alleingelassen“, sagt sie. Der Coach half bei Neuorientierung, Jobsuche und Bewerbung. „Das war sehr hilfreich, er hat mit mir meine Stärken und Schwächen und meine beruflichen Ziele analysiert, Videotrainings für die Bewerbung gemacht“, erzählt sie. „Ich rate jedem, sich für ein paar Stunden einen Coach zu nehmen.“



Der Weg zurück: Gefunden hat Frau H. ihren neuen Job in einem kleinen Pharmaunternehmen ganz traditionell über ein Stelleninserat. Die neue Stelle tritt sie nächste Woche an.