Propak Trendtag: Verpackungsindustrie macht sich zukunftsfit

In Oberösterreich findet man derzeit kaum Lehrlinge. In Tirol gibt es offene Stellen, etwa in der Qualitätskontrolle; auch Drucker und Druckerinnen werden hier gesucht.

In seiner unterhaltsamen und spannenden Keynote betonte Genetiker Markus Hengstschläger, dass die wichtigste Frage für die Zukunft ist, die Fülle an vorhandener Information richtig bewerten und nutzen zu können. Die Gesellschaft braucht mutige, junge Menschen, die bereit sind, alte Wege zu verlassen um neue zu gehen.

Denn „nur wer es wagt loszugehen, kann auch Dinge finden, die er gar nicht gesucht hat,“ so Hengstschläger. Sein Appell: fürchten dürfe man sich vor der Zukunft nicht, denn sie komme so oder so.