Patentamt: Immer weniger Erfindungen aus Österreich

Vergangene Woche stellte KURIER eine Woche lang, täglich Pionierinnen vor. Von der wasserfesten Wimperntusche, Kernspaltung, zum Klavierbau und der Einbauküche deckten die Erfindungen einige Bereiche ab und zeigten, dass so einige Erfindungen und Entdeckungen, die die Welt verändern konnten, aus Österreich stammten.

Heute sieht es jedoch anders aus und ein starker Rückgang an Patentanmeldungen zu erkennen.

2.231 Patente

Das österreichische Patentamt spricht von 10.816 Patenten, die 2022 weltweit angemeldet worden sind. Das sind um zwei Prozent weniger als im Jahr davor. 2.231 Erfindungen wurden hierzulande angemeldet (ein Minus von zehn Prozent gegenüber 2021).

Ein Rückgang ist aber nicht nur in Österreich zu beobachten: Für fast alle europäischen Länder seien es schwache Patentjahre gewesen. Deutschland so wie Österreich seien etwa auf Krisenniveau. Nur in Frankreich, Schweden und Dänemark steigen die Anmeldungszahlen wieder.