ÖBB-Chef Matthä im Gespräch mit Schülern: "Das Wichtigste ist eine Vision"

Dass ÖBB-CEO Andreas Matthä der Austausch mit jungen Menschen am Herzen liegt, merkt man an diesem Freitagvormittag im Exnersaal des TGM, der Schule der Technik in Wien. Rund 100 Schülerinnen und Schüler der Abteilung Wirtschaftsingenieure mit Schwerpunkt Logistik hatten dort die Chance, den bekannten österreichischen Manager näher kennenzulernen. Von persönlichen Herausforderungen, dem Lernen aus Fehlern oder den notwendigen Fähigkeiten an der Spitze eines Großkonzerns – Andreas Matthä stand Rede und Antwort und gab so manchen Einblick in die Persönlichkeit. Der KURIER war dabei und hat die wichtigsten Aussagen zusammengefasst.

Andreas Matthä über...

...die ÖBB als attraktiven Arbeitgeber:

Zum Einen ist unser Unternehmen enorm breit gefächert. Das bietet Arbeitnehmern die Möglichkeit, sich in den unterschiedlichsten Bereichen entfalten zu können. Zum Anderen bieten wir Jobs, die Sinn stiften. Gerade in der aktuellen Zeit des Klimawandels ist es vielen Menschen ein Anliegen, mit ihrer Tätigkeit dazu beizutragen die Klimawende zu schaffen. Die Bahn ist hier ein wesentlicher Hebel, die Klimaziele ohne sie sind nicht erreichbar.