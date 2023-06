New Work Experience 2023: Arbeiten, wieder neu diskutiert

Hamburg bot wieder eine schöne Kulisse fĂŒr die diesjĂ€hrige New Work Experience (NWX23) in der HafenCity. Rund 2.500 Menschen kamen beim Festival zusammen, um sich zu einem gemeinsamen Thema auszutauschen: Arbeit und alles, was dazugehört. Das geschah an vier Locations mit 16 BĂŒhnen.

Von der Zukunft der Arbeit, ĂŒber DiversitĂ€t, bis hin zu möglichen Herausforderungen durch Generationenkonflikte, FachkrĂ€ftemangel und kĂŒnstlicher Intelligenz, wurde keine Arbeitsfacette ausgelassen.

Nicht nur die Themen gingen in alle Richtungen, auch die Branchen und Berufsbereiche der Redner erstreckten sich ĂŒber Politik, Wirtschaft, Human Resources, Forschung und Kultur. Unter dem Motto „Work forward“ („vorwĂ€rts arbeiten“) brachten rund 150 renommierte Speaker der Arbeitswelt ihre innovativen AnsĂ€tze und Ideen vor.