Netzwerken: Wo die Freundschaft endet und die Korruption beginnt

Netzwerken gilt als das A und O in der Arbeitswelt. Beruflicher Erfolg, Fuß fassen in einer Branche und ein damit verbundener Aufstieg, hängt von der eigenen Leistung ab – und auch davon, wen man kennt. Ohne Netzwerke und gute Kontakte fließen gewisse Informationen an einem vorbei, werden Aufträge an andere gereicht, werden weniger gute Geschäftsbeziehungen geknüpft. Doch mit den jüngsten Ereignissen sind Netzwerker in Verruf geraten.

Fließende Grenzen

Ibiza, „Made in Austria“-Masken, Casinos-Postenschacher, Chat-Protokolle, Schredder- und Spesenaffären, frisierte Inserate, gemeinsame Urlaube, Hausdurchsuchungen, Untersuchungsausschüsse, Seilschaften, Klüngelei, Absprachen, Unschuldsvermutungen, Rücktritte bzw. Zur-Seite-Treten – die Liste ist lang. Es gibt zwar Spielregeln, die klären sollen, wann Einladungen in Ordnung sind, wann Aufträge ausgeschrieben werden müssen, wann Postenschacher beginnt. Doch der Übergang zwischen erlaubt und unerlaubt, Netzwerk und Seilschaft ist oft fließend. Ein Versuch, die Grenzen zu ziehen.

Was sind Netzwerke und wo beginnt die korrupte Seilschaft?

„Netzwerken sollte immer mit folgenden Fragen beginnen. Wer bin ich? Wofür stehe ich? Was sind meine Themen – und was kann ich anderen bieten?“, erklärt Netzwerkforscher Harald Katzmair. Netzwerken per se habe nichts mit „anhauen“ zu tun, sondern damit, interessante Menschen kennenzulernen, über sie Erfahrung zu sammeln, sich auszutauschen und etwas „Wertschöpfendes entstehen zu lassen, das ohne weitere Akteure nicht entstehen könnte“, so der Experte.

Die moralischen Grenzen

Die Frage nach dem Wert ist die erste Linie, die Netzwerke von Seilschaften trennt. „Wenn der einzige Zweck der persönliche Machterhalt ist, oder jemand die eigene Stellung missbraucht, dann ist es keine produktive Netzwerkkultur mehr, sondern eine Seilschaft.“

Letzteres wurde in den vergangenen Monaten in Österreichs politischer und wirtschaftlicher Elite durch diverse Skandale zutage gefördert. Was den Eindruck vermittelt – je mehr Personen ins Zentrum der Macht vorrücken, desto weiter verschieben sich moralische Grenzen. Katzmair: „Zudem fragmentieren Netzwerke immer mehr, Verträge werden kürzer, berufliche Beziehungen dadurch kurz getaktet. Man ist auf ein schnelles Geben und Nehmen aus, was Deal-Beziehungen fördert.“

Lobbyismus vs. Korruption

kommt man um das Thema Lobbying nicht herum. „Lobbying ist nichts Negatives. Im Gegenteil, für das Wirtschaftsleben ist es sogar wichtig, dass der Auftraggeber die am Markt verfügbaren Produkte kennt“, sagt Bettina Knötzl, Präsidentin der Anwaltskammer Wien und Beiratspräsidentin von Transparency International Austria. Es komme auf das „Wie“ an. „Wenn etwa Ausschreibungen auf einen Mitbewerber zugeschnitten werden und sich der wahre Bestbieter nicht durchsetzten kann, ist das rechtswidrig. Fließt Geld, ist das klassische Korruption.“

Probleme können aber auch schon davor bestehen, etwa aufgrund fehlender Transparenz. „Es ist davon auszugehen, dass mehr Menschen Lobbying betreiben als im Lobbying-Register eingetragen sind. Dies besser zu kontrollieren wäre ein wesentlicher Bestandteil der effektiven Korruptionsbekämpfung“, so Knötzl. Auch eine zu große Nähe zwischen Politiker und professionellem Einflüsterer kommt vor. „Wir sehen immer wieder, dass ehemalige Regierungsmitglieder nach ihrer Politik-Laufbahn in die Beratung gehen ohne sich einer längeren Cool-off-Phase zu unterziehen. Das ist ein Problem, weil davon auszugehen ist, dass diese nach wie vor mit Regierungsbeteiligten in einem engen Verhältnis stehen.“

Wann gilt ein Geschenk als Bestechung?

Eine Flasche Wein, eine Einladung zum Abendessen – Geschenke erhalten Geschäftsbeziehungen. „Doch man bewegt sich hier oft in einem Graubereich“, sagt Wirtschaftsforscher Friedrich Schneider. Auch in sein Büro gelangten zu seiner Zeit als Vizerektor der Johann Kepler Universität Linz des Öfteren kleine Präsente.

Klein ist okay

Aus rechtlicher Sicht ist das okay. Doch was heißt klein bzw. ’geringfügig’? „Die Geringfügigkeit ist im Gesetz nicht genauer definiert“, sagt Bettina Knötzl. Solange die Compliance-Regeln des jeweiligen Betriebs nichts anderes festlegen, werde die Grenze bei 100 Euro gezogen. Auch die Natur des Vorteils spielt eine Rolle. „Verderbliches wie Blumen oder eine Einladung zum Essen gelten eher als unproblematisch, Bargeld oder Gutscheine werden wesentlich kritischer gesehen“, sagt Bettina Knötzl. Ein Problem ist es zudem auch, wenn Geschenke regelmäßig kommen. „Bekommt man Aufmerksamkeiten zum Geburtstag, zu Weihnachten und weiteren Anlässen, ist der Betrag eigentlich zusammenzurechnen.“

Fingerspitzengefühl notwendig

Aber ein Geschenk oder eine Einladung muss nicht erst einen Strafbestand erfüllen, damit Menschen sie als „moralisch verwerflich“ empfinden, erklärt Psychologe Karl Kriechbaum. Schwierig wird es zum Beispiel, wenn sich dienstlicher Kontakt auf Privates ausweitet, ein gemeinsamer Urlaub auf der Yacht verbracht wird. „Es erweckt bei Außenstehenden bereits den Verdacht, es könnte eine Gefälligkeit sein. Selbst, wenn es nicht der Fall ist.“ Auch Schneider findet: „Gerade in Führungspositionen braucht es Fingerspitzengefühl, selbst bei Dingen, die noch im Rahmen sind. Vieles beginnt harmlos, aber wenn man nicht aufpasst, endet es schnell in Bestechung.“

Geschenk darf keine konkrete Handlung erwirken

Das weiß auch Knötzl und stellt klar:„Wer lediglich einen geringfügigen Vorteil annimmt oder sich versprechen lässt, ist nicht zu bestrafen, wenn damit nur grundsätzliches Wohlwollen erzielt werden soll. Das wird auch Anfüttern genannt. Der Vorteil darf dabei aber nie dazu dienen, eine konkrete Handlung zu erwirken.“