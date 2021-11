Maria Rauch-Kallat und Wolfgang M. Rosam über die Grenzen des Netzwerkens

KURIER: Netzwerken gehört zu einer guten Karriere. Ist das in Verruf geraten?

Maria Rauch-Kallat: Nein, ganz sicher nicht. Nur weil etwas missbraucht wurde, was gut ist, ist das kein Grund, es abzuschaffen. Wir brauchen Netzwerke unser ganzes Leben lang: in der Familie, im Freundeskreis und im Beruflichen.

Wolfgang Rosam: Es gehört seit eh und je zum beruflichen Zusammenleben dazu. Vor allem Business-to-Politics-Beziehungen werden immer wichtiger. Hier muss man natürlich überlegen, mit wem man netzwerkt und wie man netzwerkt. Das regelt auch das Lobbying-Gesetz. Erstens: Offenlegen, für wen man lobbyiert. Zweitens: Welches Ziel verfolgt man? Drittens: Das gegenseitige Nutzenprinzip – man tauscht Informationen aus.

Was unterscheidet Netzwerken von Packelei?

Rauch-Kallat: Die Packelei ist kein Netzwerken. Netzwerken heißt, dass man sich eine Umgebung aufbaut, in der man sich wohlfühlt, akzeptiert fühlt und in der man arbeitsmäßig viel weiterbringen kann. Netzwerke sind in der täglichen Arbeit eine wertvolle Hilfe, Wikipedia und Google kennen nicht alles. Es hilft, eine Frage an jemanden stellen zu können, der eine Antwort weiß. Es ist wie der Telefonjoker beim Millionenspiel. Männer haben das über Jahrhunderte hinweg im beruflichen Bereich gemacht, Frauen aufgrund von familiären Verpflichtungen nur im privaten. Ich bemühe mich daher, Frauen miteinander zu vernetzen. Sie stellen ihr Licht zu oft unter den Scheffel. So wird aber keiner auf sie aufmerksam, wenn es um Beförderungen geht.

Rosam: Packelei ist kein Netzwerken, sondern dümmliches Verhabern. Das Nutzenprinzip ist in diesem Fall kein Austausch von Informationen, die Absicht ist unseriös bis kriminell.

Woher wissen Sie, welcher Gefallen noch okay ist?

Rauch-Kallat: Ich sage immer, Netzwerken soll mehr ein Geben als ein Nehmen sein. Es ist besser, in einem Netzwerk zu helfen, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Dann ist man auch gern gesehen. Wer Netzwerke nur ausnützt, wird sehr bald nicht mehr gemocht werden.

Rosam: Es gibt ganz klare Regeln. Compliance-Richtlinien regeln genau, ob man jemanden zum Essen einladen darf oder nicht. Es darf keine Versprechungen oder Begünstigungen geben. Komischerweise glauben viele, dass man sich gegenseitig etwas Gutes tun muss, um Gehör zu erlangen. Aber es ist viel einfacher: Jeder hört einem zu, wenn man etwas zu sagen hat. Viele der aktuellen Schwierigkeiten basieren auf Packelei, nicht auf einer sachlichen Ebene. Aber wer sich nicht an die Regeln hält, intransparent ist, wird schnell Schwierigkeiten haben.