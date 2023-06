Mobbing am Arbeitsplatz: Was man dagegen tun sollte

Ein gemeiner Kommentar hier und Witz auf die eignen Kosten da. Einzeln wirken sie vielleicht nicht so schlimm, aber ĂŒber lĂ€ngere ZeitrĂ€ume hinweg können sie belasten. So sehr, dass man mit diesem negativen GefĂŒhl auch nachhause geht. All das fĂ€llt bereits unter Mobbing. Egal, ob man es selbst erfahren oder bei einem Arbeitskollegen beobachtet hat: Es ist ein unangenehmes Thema, das jedoch dringend angesprochen werden sollte. Hier finden Sie alles rund um Mobbing am Arbeitsplatz.

Was ist Mobbing?

Die WKO findet zum Thema Mobbing ganz klare Worte: „Mobbing ist ein Verhalten unter Arbeitnehmern, das darauf abzielt, eine Person zu verletzen, einzuschĂŒchtern, zu entmutigen, auszugrenzen oder aus dem ArbeitsverhĂ€ltnis zu drĂ€ngen“, steht etwa auf deren Homepage.

Klar zu unterscheiden ist Mobbing von Konflikten am Arbeitsplatz. Mobbing zeichnet sich durch seine Systematik und vor allem HĂ€ufigkeit aus: „Der Gemobbte ist meist unterlegen und sieht sich außerstande, sich zu wehren oder der Situation zu entkommen“, so die WKO. Ziel sei es die Person aus dem Unternehmen zu drĂ€ngen und einzuschĂŒchtern. Da die Definition jedoch sehr subjektiv ist, kann man jeden Mobbing-Vorwurf nur als Einzelfall bewerten.