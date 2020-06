Mit den höchsten Ansprüchen

54 Prozent wollen maximal drei Jahre im ersten Unternehmen bleiben. Das müsste jedem Unternehmen das Herz brechen: Man investiert und entwickelt sie und dann, gewandt und erfahren, gehen sie. Aber: Unternehmen sehen das nüchtern. Vor allem Beratungsunternehmen, wo eine hohe Fluktuation die Regel ist. Denn so werden Netzwerke aufgebaut: Alleine 28.000 ehemalige McKinsey-Berater arbeiten heute weltweit an den Schaltstellen von Wirtschaft und Politik.

Vlad Foia kann sich gut vorstellen, seine Karriere bei einer Unternehmensberatung zu starten. Vielleicht bleibt er länger als drei Jahre, vielleicht wechselt er dann in die Pharma-Branche. Der 22-Jährige stammt aus Iași, Rumänien. Dort studierte er Pharmazie, machte seinen Bachelor in Business Administration. Nach einem achtmonatigen Aufenthalt an einer US-Uni frustrierte ihn das Bildungssystem in Rumänien und er kam nach Wien, um hier das Pharmazie-Studium fortzusetzen. Für ihn ist " Bildung das wichtigste Gut einer Gesellschaft. Nur eine gebildete Gesellschaft kann die Welt verändern." High Potential will auch er keiner sein. "Ich bin motiviert, immer mein Bestes zu geben." Dass auch Scheitern zu hohem Engagement gehört, weiß er: "Everything comes at a cost and at the risk of failure. Each day I am willing to fail."

