Mikrokredite für eine blühende Zukunft

Janet Romero Gomez ist jedenfalls sehr dankbar für die Hilfe, die sie durch Oikocredit bzw. FinLabor bekam. Denn Ende 2017 wurde ihr Unternehmen von einem Erdbeben beinahe ruiniert und ohne finanziellen Beistand hätte sie es nicht aus der Krise geschafft.

Das Erdbeben liegt nun einige Monate zurück und Romero Gomez schaut dank der Unterstützung von FinLabor positiv in die Zukunft. Sie lässt sich nicht unterkriegen, will ihr Unternehmen weiter ausbauen und hält an ihrem Traum fest, noch mehr Menschen mit ihren Blumen zu erfreuen: „Mein Wunsch ist es, dass meine Kinder ihre eigenen Shops haben.“

Impact Investing mit Bildung

In Ecuador studieren in Cuenca, Guayaquil und Quito rund 25.500 junge Menschen in 30 Studienrichtungen.

Die meisten hätten ohne die Salesianeruniversität Universidad Politécnica Salesiana ( UPS) keine Chance auf Hochschulbildung – 2018 wurden Stipendien von insgesamt 16 Mio. Euro vergeben.

2009 platzierte Jugend Eine Welt die erste Bildungsanleihe am Austro-Kapitalmarkt – ein Novum in der Entwicklungszusammenarbeit. Seitdem hat die Hilfsorganisation die UPS mit mehr als 20 Mio. € an Krediten unterstützt.

Soziale Kreditgeber