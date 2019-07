Mehr Risiko im Job: Wer wagt, hat die Chance, zu gewinnen

„Ja Hallo, hier ist der Josef, von Joseph Brot“, stellt sich Josef Weghaupt am Hörer vor. Der Bio-Bäcker ist bester Laune. „Ich habe lange ausschlafen können, dann geht’s mir immer gut,“ lacht er. Der Bäcker, der heute mit mehreren Filialen in Wien und einer Manufaktur in Burgschleinitz ein kleines Brot-Imperium aufgebaut hat, wird allerdings ernst, wenn er über die ersten Jahre seiner Gründung spricht. Da durchlebte er viele schlaflose Nächte.

Mit Ende 20 hatte er fast sein ganzes privates Geld in eine simple Idee investiert: Gutes, handgemachtes Brot zu verkaufen. Und das in einer Zeit, in der ein Bäcker nach dem anderen in Österreich zusperren musste und große Supermarkt-Ketten das Brotgeschäft für sich entdeckten. Konsumenten waren es gewöhnt, für ein halbes Kilo Brot gerade einmal 1,15 Euro zu zahlen. Ein Kilo Josephbrot hingegen kostet 7,20 Euro.