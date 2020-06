Mehr Frauen in die Chefetagen

Es war ein Gipfeltreffen der besonderen Art. Frauenministerin Heinisch-Hosek flankiert von zwei der größten Konzernbosse des Landes. Der eine, Christian Kern, Chef von 41.000 ÖBB-Mitarbeitern, vorwiegend Männer, viel Stahl und Eisenbahn. Der andere Andreas Treichl, Chef von 50.000 Erste-Bank-Mitarbeitern, hoher Frauenanteil, klassischer Finanzsektor. Und obwohl sich die Konzernstrukturen und die Zusammensetzung der Belegschaft beider Firmen grundlegend voneinander unterscheiden, haben sie das gleiche Problem: zu wenige Frauen in Führungspositionen.

Warum die drei zusammengekommen waren? Der Vorstandsvorsitzende der Erste Bank Group und der Generaldirektor der ÖBB-Holding assistierten der Ministerin bei der Präsentation einer 16-seitigen Broschüre zur betrieblichen Frauenförderung. Ein Leitfaden, den Heinisch-Hosek an die 600 größten Unternehmen in Österreich versenden wird. Die Frauenministerin habe bei Betriebsbesuchen erkannt, dass es zu wenig Information zum Thema gebe. Der Leitfaden soll helfen.

Heinisch-Hosek: "Frauenförderung muss Top down passieren. Wenn der Chef nicht sagt, dass er das will, wird es auch nicht passieren." Werden Frauen gefördert, erhöhe das die Gesamtleistung von Betrieben, sagt die Ministerin unter Berufung auf eine schwedische Studie: Das Wirtschaftswachstum könne so um bis zu 30 Prozent gesteigert werden. Als Werkzeuge werden in der Broschüre Maßnahmen angeboten – von der Weiterbildung bis hin zur Frauenbeauftragten.