Medizinstudium im Turbotempo: Junge Ärztin erzählt, wie sie es geschafft hat

"Ich mache keine halben Sachen"

Apropos Antrieb: Was treibt eine junge Studentin an, ihre Studienzeit so gering wie möglich zu halten? Sie sei schon immer sehr strebsam und ehrgeizig gewesen. „Und familiär bin ich etwas vorbelastet“, so Pallinger, deren Mutter ebenfalls Medizinerin ist und deren Vater bei einer Pharmafirma arbeitete. Motivation für ihr Turbostudium war aber auch der finanzielle Gedanke. „Ich habe auf einer Privatuniversität studiert. Für mich war deshalb von Anfang an klar, das Studium so schnell wie möglich durchzuziehen, auch um die finanzielle Belastung für meine Eltern so gering wie möglich zu halten. Und wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, dann mache ich eben keine halben Sachen“, sagt die junge Ärztin, die zudem Leistungssportlerin im Taekwondo ist. „Ich habe dort früh gelernt, was es heißt, diszipliniert zu sein. Das ist etwas, das mit jetzt in vielen Lebensbereichen zu Gute kommt.“

Künftiger Arbeitsplatz: Lungenstation

Etwa auch bei ihrer Turnusausbildung. Nach einem Jahr hat sie bereits zahlreiche Stationen am Klinikum Wels-Grieskirchen kennengelernt: Auf den Start in der Chirurgie folgte der Wechsel auf die Coronastation, der weitere Weg führte sie über die innere Medizin hin zur Lungenstation, wo sie aktuell tätig ist. Ihr junges Alter bleibt auch von den Patienten nicht unbemerkt. „In der Wahrnehmung der Patienten wird die Qualität des Arztes natürlich an seine Erfahrung geknüpft. Manchmal kann mein junges Alter daher die Kommunikation etwas erschweren. Gleichzeitig bekomme ich aber auch oft positive Rückmeldungen über das, was ich bereits erreicht habe.“

Den Turnus übrigens wird Pallinger in rund zwei Jahren abgeschlossen haben. Und dann? „Ich möchte danach unbedingt wieder auf der Lungenabteilung arbeiten. Das Team dort ist unglaublich gut und für mich immer wieder eine Freude in die Arbeit zu kommen.“