Matthias Strolz: Mit Plan und Kredit ins neue Leben

Über New Work reden

Matthias Strolz glaubt, dass es künftig noch stärker um den Sinn in der Arbeit gehen wird. Die Generationen Y und Z seien prototypisch dafür, es sei aber allgemein ein gesellschaftlicher Megatrend, der kommen wird. Viele monotone Arbeiten würden Maschinen übernehmen, mehr Raum für den Menschen also, das zu tun, was Freude bereitet. Wobei: „Die Arbeitsverdichtung wird weiter zunehmen. Es ist nicht die brave new world in rosarot, die da ausbricht. Die Herausforderungen ändern sich, aber auch die Annehmlichkeiten“, so Strolz.

Wir verlosen Tickets

