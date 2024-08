Lkw-Fahrer: Warum sie mehr Applaus bräuchten und deshalb fehlen

Wer Berufskraftfahrer werden will, kann auch eine Lehre absolvieren. Ans Lkw-Steuer darf man trotzdem erst bei Volljährigkeit. Vorteil des Jobs? Er ist krisensicher. Klacska von der WKO: „Wer jetzt den Lkw-Führerschein macht und Spaß an dem Beruf hat, wird in diesem auch in Pension gehen können.“

„Es ist ein irrsinnig wichtiger Beruf“, sagt er. Die Schiene legt im Güterverkehr zwar an Bedeutung zu. Mehr als zwei Drittel werden aber immer noch über Österreichs Straßen transportiert und die Versorgung sichergestellt. Gab es in der Pandemie dafür noch Applaus, ist dieser mittlerweile verhallt, sagt Alexander Klacska: „Aber wir arbeiten auch im Stillen weiter.“

Eine Solidarität, die man sich auch von der Außenwelt wünschen würde. Das Image vom König der Straßen ist Vergangenheit. Heute würde – auch aufgrund der notwendigen Reduktion von CO 2 -Emissionen – kritisiert, dass zu viele Lkw auf der Straße sind. Sie die Städte versperren und die Umwelt verpesten, beobachtet Petritsch und findet das, wie so viele in der Branche, schade.

Schwarze Schafe, die zu wenig zahlen und unrealistische Lieferzeiten abverlangen, gibt es trotzdem. „Aber das spricht sich rum“, so Petritsch. Denn man tauscht sich aus, der Zusammenhalt unter den Kolleginnen und Kollegen ist groß. „Das sieht man selten in anderen Branchen“, so Petritsch.

Nach Hause fährt Helena Kovacic (linkes Bild oben) nur auf Besuch. Ihre tatsächlichen vier Wände sind der Lkw, von Montag bis Freitag. Rund 3.000 Kilometer legt sie in dieser Zeit mit ihrem 40-Tonner zurück. Transportiert für „Pircher & Pircher" (Tochterunternehmen der Förster Group) quer durch Österreich und ins umliegende Ausland alles, was Räder hat: vom Stapler bis zum Golfclub-Rasenmäher . Insgesamt 15 Jahre sitzt sie schon hinterm Steuer eines Schwertransporters, war sogar Teil der ATV-Serie „Trucker Babes“.

Als Kovacic mit zwanzig Jahren ins Geschäft einstieg, war es noch eine Männerdomäne. Ungute Sprüche waren an der Tagesordnung, sie musste darum kämpfen, akzeptiert zu werden. Ein Relikt, denn heute sind Frauen im Lkw zwar selten, aber „ganz normal“ und wertgeschätzt – etwas, das auch die anderen Lenkerinnen bestätigen, mit denen der KURIER gesprochen hat. Für ihre Familie pausierte Helena Kovacic dennoch einige Jahre. Kinder großziehen und Lkw-Fahren wäre unmöglich, sagt sie. Außer in speziellen Bereichen. Etwa in jenem von Alexandra Calcai (rechtes Bild oben).

Seit zwei Jahren transportiert die gelernte Verkäuferin Milch für „Reder Transporte“. Sie arbeitet Vollzeit, klappert an drei bis vier Tagen, dafür rund 14 Stunden am Tag, Molkereien und Bauern in Niederösterreich ab. Abends kehrt sie zu ihrer neunjährigen Tochter heim. „Es ist ein guter Job“, sagt Calcai, die sich zu hundert Prozent sicher ist, diesen bis zur Pension ausüben zu wollen. Denn eigentlich war das schon immer ihr Traum, erzählt sie. Unterstützt vom AMS machte sie im Sommer 2022 den C-Führerschein. „Eine verrückte Idee“, dachte sie. An einem Freitag bestand sie die Prüfung. Am Montag dann der erste Arbeitstag.