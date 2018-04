Neun Stunden im Büro gesessen, dauernd gearbeitet und wirklich weiter gegangen ist eigentlich wenig? Tage wie diese kennt jeder, der seinen Job in der modernen Arbeitswelt samt Großraumbüro, Push-Funktionen für eMails und dem Zeitfresser Internet erledigen muss. So auch Cal Newport, Professor für Computer Science an der Georgetown University. Ständige Ablenkungen, so konstatierte er für sich, stellen heute das Hindernis Nummer eins für effizientes Arbeiten dar. Denn wirklich effizient ist laut dem US-Forscher nur Deep Work – "jene berufliche Aktivität, die in ablenkungsfreier Konzentration ausgeübt werden kann. "

Im Zeitalter des Multitaskings ist dafür aber kein Platz vorgesehen. Im Gegenteil: Quantität steht nicht selten vor Qualität. Das Problem dabei: "Wenn Sie genügend Zeit mit fiebriger Oberflächlichkeit verbringen, verringern Sie dauerhaft Ihre Fähigkeit, konzentriert zu arbeiten", schreibt Newport. Daher hat er in seinem neuen Buch "Konzentriert arbeiten" (Redline Verlag) Regeln für eine Arbeitswelt voller Ablenkungen gesammelt. Seine besten Strategien und unkonventionellsten Vorschläge im Test.