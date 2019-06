Karrieresprung: Die Um- und Aufsteiger der Woche

Klarna Austria hat einen neuen Senior Commercial Manager in Österreich: Chen Cheng-Chieh (40) verantwortet ab sofort alle kommerziellen Tätigkeiten in Österreich und der Schweiz. Zuletzt war er Head of Sales bei der ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH, davor war er bei ORF-Enterprise und für Microsoft tätig.

