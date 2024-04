Jugendforscher: „Die großen Träume sind ausgeträumt“

Die Unterschiede

Die mit Abstand größte Sorge der Lehrlinge sei die Teuerung. So beschreibt Heinzlmaier ihre Sorge vor der Geldentwertung als „fast panisch“. Je nach Branche konnten auch Unterschiede zwischen den Lehrlingen festgestellt werden. In einigen Lebensbereichen sollen sie sich laut dem Jugendforscher sogar „massiv unterscheiden“. So sind Tourismuslehrlinge sehr sportlich unterwegs, während jene aus der Handelsbranche kaum Sport betreiben. Auch in ernsteren Angelegenheiten gehen die Meinungen auseinander. Den Lehrlingen der Sparte Industrie soll zum Beispiel besonders die Arbeitsplatzsicherheit am Herzen liegen, so der Experte. Tourismuslehrlinge sind wiederum primär durch Geld zu motivieren.

Besonders motivierend ist aber auch ein gutes Betriebsklima und „eine Ausbildungsperson, die nicht nur fachliche, sondern auch menschliche Qualitäten hat“ – was neu ist, wie Heinzlmaier anmerkt. Überraschend sei, dass die Ausbildner für Lehrlinge eine große Rolle spielen, wenn sie sich für einen Betrieb entscheiden. Eine Erkenntnis, die im Lehrlingsmarketing eingesetzt werden könnte, so der Forscher. „Lehrlinge arbeiten dann motiviert, wenn sie als ganzer Mensch und nicht nur als Arbeitskraft gesehen werden. Danach kommen materielle Faktoren wie hohe Löhne.“