Job: Warum sich viele weiterbilden wollen, aber nicht können

„Fachkräftemangel“ ist das Stichwort des Jahres und bei der Suche nach Lösungen, kommt die Weiterbildung der Arbeitnehmer ins Spiel. Markus Raml, Kurator von WIFI Österreich, erklärt: „Das Thema Bildung wird nachhaltig darüber entscheiden, ob wir den Wohlstand in Österreich erhalten können.“

Die neueste Auflage des IMAS-Weiterbildungsbarometers (im Auftrag von WIFI) beleuchtet die Bedeutung der beruflichen Weiterbildung und laut Paul Eiselsberg (IMAS International) sehen 83 Prozent der Unternehmer die Mitarbeiter-Fortbildung als „wichtig“ bis „sehr wichtig“ an. Aber der Wert ist rückläufig, denn 2022 waren es noch 91 Prozent. Trotzdem will rund ein Fünftel der Unternehmen (18 Prozent), dieses Jahr mehr in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter investieren.

➤ Lesen Sie mehr: Was ist ein Studium heute noch wert?

➤ Lesen Sie mehr: Neuer Privatuni-Rektor: "Die Konflikte, die es anderswo gibt, kennen wir nicht"