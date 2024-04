Schlechte Trennung: Was tun, wenn man beim Ex-Arbeitgeber anheuern muss?

Neutral muss man nicht sein, sagt Lasofsky-Blahut gleich zu Beginn. Denn so würde man gewisse Gefühle verleugnen: „Wenn es eine Vorgeschichte gibt, werden Emotionen ausgelöst, das ist ganz normal“, sagt sie. Statt sie zu verdrängen, sollte man lernen sie gut zu integrieren. Bedeutet: Emotionen gut bearbeiten, verarbeiten und Schlüsse daraus ziehen. Also aus ihnen lernen.

Wie man das macht? „Gedanklich die Perspektive wechseln, in dem man versucht die Situation mit den Augen der anderen Person zu betrachten“, sagt die Expertin. So könne man neue Erkenntnisse ziehen, Missverständnisse aufdecken und schlussendlich besser mit vergangenen Ärgernissen umgehen. "Im Nachhinein kann man die Vergangenheit vielleicht sogar positiv sehen“, meint Lasofsky-Blahut. „Und - auch wenn es esoterisch klingt - positive Energie daraus gewinnen. Dankbar für die Erfahrung sein", fügt sie hinzu. Denn an schwierigen Situationen, würde man wachsen.

Was dabei hilft, ist sich daran zu erinnern, dass man damals die richtigen Entscheidungen getroffen hat: „Man hat nach bestem Wissen und Gewissen agiert. Wenn man sich das in Erinnerung ruft, fällt es leichter, die Vergangenheit gut sein zu lassen und im Hier und Jetzt zu bleiben.“ Dann könne man sich auf die wichtigeren Dinge konzentrieren. Etwa, wie man wirksam werden kann, um eine neue Zusammenarbeit professionell zu gestalten, so die Coachin.