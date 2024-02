Plötzliches Homeoffice-Verbot: Warum Arbeitnehmer kooperieren sollten

Ebenfalls relevant: Wenn das Team plötzlich mehr gefordert ist. Etwa wenn ein wirtschaftlich anspruchsvolles Jahr bevorsteht, ein neues Produkt auf den Markt kommt oder eine besondere Verkaufsaktion im Vertrieb startet. Ein weiterer nachvollziehbarer Grund wäre außerdem ein Leistungsabfall – in einem ganzen Team oder bei einzelnen Personen. Das müsse nichts mit Faulheit zu tun haben, merkt die HR-Expertin an. „Man lernt viel, wenn man neben Kollegen sitzt. Fehlt das Ad-hoc-Lernen einen Tag oder ein paar Wochen, ist das egal. Über Monate hinweg kann es zu einem Leistungsabfall kommen.“

Einzelne Mitarbeiter ins Büro zu beordern, sei laut der HR-Expertin dann legitim. Allerdings brauche es viel Fingerspitzengefühl, um nicht zu diskriminieren. Denn rechtlich bewegt man sich als Chef auf dünnem Eis, weiß die Arbeitsrechtsexpertin Ursula Roberts von PwC Legal: „Das trägt sicher eine Gleichbehandlungsproblematik in sich“, sagt sie. „Werden einem Teil der Belegschaft mehr und einem anderen weniger Homeoffice-Tage zugesprochen, muss man das argumentieren können.“ Für Adele S. sind die Fronten jedenfalls verhärtet. Schließlich will man ihr ein Stück Freiheit nehmen, an das sie sich gewöhnt hat. Was jetzt zu tun ist?