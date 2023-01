Jeder fünfte Beschäftigte in Österreich will kündigen

KURIER: Warum denken so viele Berufstätige in Österreich ausgerechnet jetzt an eine Kündigung?

Angelika Reich: Der Fachkräftemangel ist hoch und Talente haben die Möglichkeit, leicht einen anderen Arbeitsplatz zu finden. Der Arbeitsmarkt wird zum Arbeitnehmermarkt und Arbeitnehmer sind generationsübergreifend weniger bereit, bei Themen wie angemessene Bezahlung, gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten und angenehme Führungskulturen, Abstriche zu machen.