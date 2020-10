IT und Technik: Die Jagd nach Fachkräften geht weiter

Viele Teildisziplinen

Die zunehmende Ausdifferenzierung der Tätigkeiten schafft stetig neue Jobs. Sie entstehen in der Industrie, im Forschungs- und Entwicklungsbereich, in Produktionsbetrieben, aber es kristallisieren sich auch immer mehr hochqualifizierte Tätigkeiten im Dienstleistungsbereich, in der Lehre oder der Verwaltung heraus.

Bis zu fünf Millionen neue Jobs sollen allein im technischen Bereich zwischen 2012 und 2020 in Europa entstanden sein, heißt es im Skills Forecast 2012.

Dynamischer Jobmotor

Die Beschäftigungsprognosen des AMS und des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO) gehen bis 2025 ebenfalls von „äußerst dynamischen Wachstumsraten“ in der Produktion und der Industrie aus, hier sollen vor allem das Bauwesen (plus 15.000 Jobs), der Maschinenbau (plus 5.900) und die Metallerzeugung (plus 5.500) zu den größeren Jobmotoren zählen.

Hohe Drop-out-Quoten

Die Nachfrage nach Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt wächst damit stetig. „Die Absolventen von technischen Studiengänge und Informatik, das sind rund 4.400 Bachelor und 3.600 Master-Absolventen, haben damit überwiegend sehr gute Berufsaussichten“, sagt Binder vom IHS.

„Zudem sind die Drop-out-Quoten in MINT-Studiengängen an Unis oder FH relativ hoch.“ Mehr als die Hälfte der Uni-Studierenden würden ihr Studium abbrechen, an FH sind es fast 40 Prozent. Und noch immer ziehe es nur wenig Frauen in den technischen und IT-Bereich. „Sie machen nur 20 Prozent der Studierenden aus.“