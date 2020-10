IT-Expertin: „Die IT-Welt wird zu einseitig gezeichnet“

KURIER: Als SAP-Expertin üben Sie einen gefragten Beruf aus, in einer männerdominierten Szene. Mussten Sie sich oft beweisen?

Cornelia Samec: Am Anfang war es schon so, dass ich mir meinen Platz verdienen musste. Ich musste zwar kein Extra an den Tag legen, bin aber auf viel Skepsis gestoßen. Nachdem ich gezeigt habe, was ich kann, wurde ich nicht mehr angezweifelt. Es kommt drauf an, wie man selbst damit umgeht. Mir war es einfach egal, dass ich mehr mit Männern zu tun habe, man braucht in diesem Job einfach ein gutes Selbstbewusstsein.