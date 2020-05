Ist Platz am österreichischen Arbeitsmarkt?

Dass Zuwanderer österreichische Staatsbürger vom Arbeitsmarkt verdrängen, trifft nicht zu, sagen Grudrun Biffl und Heinz Faßmann. Biffl: "MigrantInnen sind in Österreich in hohem Maße komplementär – sie ergänzen Einheimische." Es sei eher so, dass besser qualifizierte Zuwanderer die schlechter Qualifizierten bereits ansässigen verdrängen. Sie betont, dass Zuwanderer sogar sicherstellen, dass bestimmte Tätigkeiten in Österreich wettbewerbsfähig bleiben. "Die Forschung konnte klar nachweisen, dass Migranten immer dort eingesetzt werden, wo es kein ausreichendes heimisches Arbeitsangebot gibt, das zu den gängigen Arbeitsbedingungen diese Tätigkeiten ausüben will." So etwa im Gesundheitsbereich, der ohne die Pflegekräfte aus dem Ausland, aber auch zunehmend ohne migrantische Ärzte, oder am anderen Qualifikationsende die Reinigungskräfte, nicht die derzeitige Versorgungsqualität halten könne."

Sabine Putz, die Leiterin der Arbeitsmarktforschung und Berufsinformation des AMS Österreich, bringt ein anderes Beispiel: "In West-Österreich arbeiten bereits alle Österreicher im Tourismus, die es sich vorstellen können – und es sind zu wenige. Doch sie relativiert: "In gewissen Bereichen sind Zuwanderer vielleicht eine Konkurrenz für Österreicher, gerade in den Hilfstätigkeiten und wohl auch in gewissen Mangelberufen." Es gäbe Hinweise, dass sie zu anderen (günstigeren) Kollektivverträgen beschäftigt werden.