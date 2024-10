Ist das Ende des Homeoffice nahe? Eine Arbeitsexpertin ordnet ein

Das Homeoffice ist auf dem Rückzug - das zeigt eine neue Studie von Deloitte Österreich. Warum diese Bewegung nicht nur von den Arbeitgebern, sondern auch Arbeitnehmern ausgeht und weshalb internationale Tech-Riesen wie Amazon und Google heimische Chefs dazu bewegen, wieder mehr von ihren Mitarbeitern zu fordern, erklärt die New-Work-Expertin Juliana Wolfsberger.

KURIER: Die neue Flexible-Working-Studie von Deloitte zeigt: Homeoffice ist auf dem Rückzug. Die Nutzung von Homeoffice ist um 17 Prozentpunkte gesunken. Ein überraschendes Ergebnis?

Juliana Wolfsberger: Überall dort, wo ein starker Trend in eine Richtung geht, kann man einen Gegentrend erwarten. Es war also zu erwarten, dass es einen kleinen Rückgang geben wird. Dass dieser in den vergangenen zwei Jahren doch so stark ist, hat uns überrascht. Sieht man sich die Arbeitswelt insgesamt an, ist das aber ein weltweites Phänomen, das wir etwa in den USA stark beobachten.