Homeoffice ist nicht für alle die neue Normalität

Restaurants, in denen Roboter servieren – gibt es bereits. Pflegeroboter, die Pillen bringen und Geschichten erzählen – sind schon im Einsatz. Der rasante technologische Fortschritt und der Schub durch die Corona-Homeoffice-Pflicht scheint das Arbeiten vor Ort zum Auslaufmodell zu machen. Dabei wird vergessen, dass es für eine lange Liste an Tätigkeiten schlicht noch immer keine Option ist: In der Gastronomie etwa, im Einzelhandel, in Sportstätten und Unterhaltungsbetrieben, an Arbeitsplätze in der Produktion oder bei Stellen, wo im direkten Kundenkontakt gearbeitet wird.