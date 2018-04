Hören sich Profs gern selbst reden? Wir haben nachgefragt

KURIER: Haben Sie sich schon mal gedacht: "Du solltest dir das mit dem Studium noch einmal überlegen."?

Univ.Prof. Dr. Harald Oberhofer: Nein. Die Studienzeit war eine sehr schöne und lehrreiche. Der Fokus der Interessen hat sich in der Zeit aber verschoben. Am Anfang war ich hauptsächlich am Studium der Politikwissenschaft interessiert. Über die Zeit bin ich dann immer mehr in die Volkswirtschaftslehre abgedriftet.

Welche Studierenden nerven Sie?

Kaum welche. Was ich nicht mag sind Leute, für die man ständig Sonderregelungen treffen muss. Das ist zeitaufwendig und nervig.

Korrigieren Sie Prüfungsbögen immer selbst?

Ja natürlich. Ich halte aber auch keine Lehrveranstaltung mit Tausenden von Studierenden, wie andere KollegInnen.

Hören Sie sich gern selbst reden?

Überhaupt nicht. Die eigene Stimme klingt einfach nur furchtbar.

Lassen Sie auch privat gern den Professor raushängen?

Dazu müsste man besser meine Familie und Freunde fragen. Ich glaub aber eher nicht. Wobei: über Wirtschaft und Politik rede ich schon sehr gerne.

Denken Sie, was Sie machen, kann die Welt verändern?

Ehrlich gesagt nein.

An welche Studierende können Sie sich erinnern?

An die Guten, meistens aber nur an die Gesichter. Mein Namensgedächtnis ist unglaublich schlecht.

Haben Sie sich schon einmal dabei ertappt, sympathische Studierende zu bevorzugen?

Das geht nicht, weil ich mir ja keine Namen merken kann. Ich weiß dann bei den Klausuren sowieso nicht, wer wer ist.

Glauben Sie, an Ihrer Uni läuft alles gut?

Alles wird nie gut laufen können. Das Umfeld an der WU ist aber schon sehr gut, ich kann mich da überhaupt nicht beklagen.

Wollten Sie schon mal alles hinschmeißen und aussteigen?

Nein auf keinen Fall. Einen besseren und interessanteren Job kanns kaum geben.