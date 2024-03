Der Finanzminister zur Überregulierung: „Können uns auch in beide Knie schießen“

Ideen für die Stärkung des Wirtschaftsstandorts gibt es aktuell viele. Die Senkung der Lohnnebenkosten wird seit Jahren diskutiert. Ein „Made in Europa Bonus“ wurde von den Grünen diese Woche eingeworfen, um die europäische Wertschöpfung zu stärken. Auf Initiativen, um Betriebe in Österreich zu halten, pochen sämtliche Interessensvertreter.

Die Hintergründe sind handfest und brisant: Österreich verliert an Wettbewerbsfähigkeit und ist in der internationalen Rangliste der 64 wettbewerbsfähigsten Länder von Platz 20 auf Platz 24 gerutscht. Wirtschaftskammer-Chef Harald Mahrer sieht eine drohende Deindustrialisierung. 40 Prozent der Unternehmen haben demnach in den vergangenen drei Jahren Teile ihrer Produktion ins Ausland verlagert, in Deutschland sogar zwei Drittel.“

Um den Standort Österreich ging es Donnerstag Abend auch beim Hermes.Wirtschafts.Forum in Baden. Finanzminister Magnus Brunner beschönigt die Situation nicht: „Wir sind natürlich unter Druck, so ehrlich muss man sein. Die deutsche Wirtschaft stottert, das macht uns zu schaffen. Wiewohl wir es in den vergangenen Jahren geschafft haben, uns von Deutschland etwas abzukoppeln. Aber wir spüren die weltwirtschaftliche Situation und müssen kämpfen“.

Brunner verweist darauf, „dass wir am Standort Österreich nie die günstigsten Energie- und Lohnkosten haben werden“. Man müsse sich aber intensiv ansehen, wie man den Standort Österreich entlasten kann.