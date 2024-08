Nachhaltig vorne dabei - was Firmen fürs Klima tun

Es ist deutlich zu sehen, wie die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz in den Unternehmen ihren Platz finden. Kaum ein Kleinbetrieb, der sich nicht um seine Energiebilanz kümmert. Kaum ein Mittelbetrieb, der nicht die Lieferkette im Blick hat. Kaum ein Konzern, der sich dem Thema nicht in allen Facetten widmet.

Zu Jahresbeginn wurde die Climate-Hours-Initiative von KURIER und Glacier ausgerufen. Fünf Partnerunternehmen sind in der ersten Runde mit dabei: Generali, UniCredit Bank Austria, TPA, Wienerberger sowie die FFG . Ein Jahr lang werden Mitarbeiter, Partner und Lieferanten auf das Thema sensibilisiert, geschult und in Veranstaltungen aktuelle Themen besprochen. Glacier liefert die Inhalte, der KURIER begleitet als Medienpartner.

„Nachhaltigkeit ist nicht zum Fürchten“, sagt Karin Fuhrmann von TPA. Der Vorteil sei, dass man durch diese Themen ein neues Selbstverständnis bekomme. Generali-CEO Gregor Pilgram erklärte, dass es keine Investitionen mehr in klimaschädliche Firmen gebe. „Und den Bestandskunden helfen wir, nachhaltig zu werden“. Robert Zadrazil von der UniCredit sieht Nachhaltigkeit als Kerngeschäft. ESG-Kriterien seien längst ein integraler Bestandteil des Risikomanagements der Bank. Johann Marchner von Wienerberger erklärt das Öko-Produkt Ziegel und „dass es in Zukunft auch ohne Gas“ für seine Brennöfen gehen wird. Das erste Werk ohne fossile Brennstoffe sei gerade in Bau. Die FFG (Forschungsförderungsgesellschaft) sieht Österreich als „Strong Innovator“. 75 Prozent des Fördervolumens fließe in Projekte, die dem Klimaschutz dienen – und man könne noch viel mehr fördern.