Climate Leader Circle: „Nachhaltigkeit macht uns stärker“

Wenn sich namhafte Unternehmen und ein führendes Medium einer Sache verschreiben, dann mit voller Kraft. Unter Ministerbeteiligung und CEO -Aufgebot fand der Climate Leader Circle statt. Die Initiative kommt von Glacier und dem KURIER – Firmen sollen klimafit werden, die Transformation zu nachhaltigem Wirtschaften schaffen, dabei aber nicht an Wettbewerbsfähigkeit verlieren.

Keine leichten Lösungen

Einfache Hebel zur Umstellung auf „grünes Wirtschaften“ gebe es nicht, erklärt Andreas Tschas von Glacier. Den größten Effekt würde man in den Unternehmen erzielen, wenn man das Denken der Mitarbeiter verändert: „Tatsächlich sind es gut 20.000 Entscheidungen, die jeder Einzelne jeden Tag trifft – für oder gegen die Umwelt.“ Die Initiative will bis Jahresende 50.000 Mitarbeiter mit Kompetenzen ausstatten.

Warum der KURIER Teil dieser Klimainitiative für Unternehmen ist, erklärt Geschäftsführer Richard Grasl. „Einerseits ist man als Medium im Fokus und muss Vorbild sein. Der KURIER bekennt sich zum Klimaschutz. Zum anderen wollen wir lösungsorientiert sein – weg von der Weltuntergangsstimmung, hin zu neuen Chancen.“

Wirtschaftsminister Martin Kocher sieht das Thema mittlerweile positiv. „Vor fünf Jahren war ich einigermaßen pessimistisch, was das Erreichen der Klimaziele anging. Heute spielt Nachhaltigkeit in Unternehmen eine große Rolle. Und was die Finanzierung betrifft: es ist genug Kapital da, um Projekte umzusetzen.“