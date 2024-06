Climate Leaders Circle: Nachhaltigkeit als Innovationstreiber

Im Rahmen des SpeakOut-Festivals wurden Player der Wirtschaftsszene Österreich in die Libelle im Wiener Museumsquartier eingeladen, um den dritten „Climate Leaders Circle“ abzuhalten. Die Initiative kommt von Glacier und dem KURIER – Firmen sollen klimafit werden, dabei aber nicht an Wettbewerbsfähigkeit und vor allem an Innovationskraft verlieren. „Oft hat man das Gefühl, dass Nachhaltigkeit etwas Lästiges ist, das man zusätzlich machen muss. Es gibt Berichtspflichten, neue Ansprüche an Materialien, der -Fußabdruck muss ausgerechnet werden und man hat eine Lieferketten-Verantwortung“, summiert Moderatorin Magdalena Wallis .

Erfolg neugedacht

All das spreche nicht unbedingt für Innovationskraft und sei entsprechend auch eine Barriere, wie Refurbed-CEO Kilian Kaminski erklärt. Um von diesem Denken wegzukommen, müsse man zunächst den Geschäftserfolg neudefinieren, so der CEO. Aktuell sei das Ziel nämlich Profit. Kaminski betont aber, dass Nachhaltigkeit nur mit einer Kombination aus Profit und Impact (also, was man als Unternehmen bewirken kann) möglich ist. Ähnlich sieht es auch Climate-Hours-Partner und CEO des Klima- und Energiefonds (KLIEN) Bernd Vogl: „Auf der Förderseite wollen wir natürlich Impact und Klimaschutz, aber das bedeutet auch Wirtschaftswachstum.“ Investiert man in nachhaltige Projekte, komme die Innovation automatisch, meint er.



Karin Tausz, Geschäftsführerin FFG merkt an, dass bereits 75 Prozent des Fördervolumens in Projekte investiert werden, die sich mit Themen wie Klimaschutz und Klimawandel beschäftigen. Aber das reiche nicht: „Wenn man Transformation ins System bringen will, muss man auch erkennen, wo die Innovationshemmnisse liegen“, sagt sie. Jörg Reinold, Senior Vice President New Business & Ventures Wienerberger und Partner der Climate-Hours-Initiative sieht etwa den Mangel an Vernetzung als Hemmnis. „Man muss über die Handelsgrenzen hinweg denken und Fördermittel integrierter nützen.“ Gemeinsame Förderanträge, die ganze Regionen zusammenbringen könnten, kommen ihm da in den Sinn.