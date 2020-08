Geschäftsessen: Im Hütterl bei der Kernigen

Ja, wiedermal die besten Ripperln von Wien, auf offener Flamme gebraten; ein Zwiebelrostbraten, opulent in der Präsentation, zart im Geschmack. Das Duroc-Kotelett wird nirgends großzügiger und besser serviert. Die Liebe zur guten Küche merkt man an wunderbaren Kleinigkeiten. Das Tsatsiki lässt uns Griechenland temporär vergessen, das Langos Ungarn gleich mit dazu. Wiener Herz, was willst du mehr.