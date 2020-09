Generationenforscherin über das 30-Stunden-Ideal der Jungen

KURIER: Warum stoßen Millennials mit der 30-Stunden-Forderung vielfach auf verschlossene Türen?

Steffi Burkhart: Viele Unternehmen agieren im Modus der Erfahrung, halten an alten Personalstrategien, Arbeitszeitmodellen, Organisationsstrukturen und Führungskulturen fest. Der klassisch erfolgreiche Babyboomer ist männlich über 50 und im Anzug. So sieht unsere Entscheiderebene in Wissenschaft, Politik und Wirtschaft seit Jahrzehnten aus.

Warum ist der Wunsch nach einem Teilzeit-Job bei Jungen stark?

Millennials und die Generation Z werden in ihrem Berufsleben etwa sechs bis acht Mal den Job wechseln und mindestens einmal die Branche. Sie leben Zickzack-Modelle, statt sich über Jahre hinweg mühselig die Karriereleiter hoch zu schuften. Wir haben es mit einer Generation zu tun, die lieber in Teilzeit angestellt ist, da die Bedeutung des Faktors Zeit über Generationen hinweg gestiegen ist. Was dazu führt, dass Junge sogar bereit sind, auf Anerkennung in Form von Geld zu verzichten.