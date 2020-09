30-Stunden-Jobs: Wird Teilzeit das neue Vollzeit?

Arbeitszeit neu überdenken

Die Idee, 30 Stunden als neue Vollzeit zu definieren, ist nicht neu – immer wieder wird darüber diskutiert. Aktuell geben die hohe Arbeitslosigkeit und die Kurzarbeit der Debatte neuen Nährboden. Erst kürzlich befragte das Karriereportal karriere.at seine UserInnen zur idealen Arbeitszeit. Ergebnis: Jeder Zweite wünschte sich eine 30-Stunden-Woche.

Vorteile sind weitgehend bekannt. Studien belegten, dass eine kürzere Woche nicht nur mehr Freizeit zulässt, sondern die Motivation und Zufriedenheit insgesamt steigert – und damit auch die Arbeitsleistung. Bei Jungen hänge der ausgeprägte Wunsch nach kürzeren Arbeitszeiten auch mit dem Strukturwandel in der Arbeitswelt zusammen, so Großegger.

Atypische Beschäftigung

„Diese ist fundamental anders als die der Eltern. Ihre Arbeitserfahrungen sind häufig geprägt von atypischen Beschäftigungsverhältnissen und Brüchen.“ Wer über längere Phasen hinweg sich von einem befristeten Praktikum oder Job zum nächsten gehangelt hat, ist es gewohnt, flexibel auf Veränderungen zu reagieren und neue Pläne zu schmieden.

Über befristete Jobs sei ein sozialer Aufstieg nur schwer zu erreichen, so Großegger. Warum sich also aufopfern? „Allerdings darf man da nicht verallgemeinern“, so die Generationenforscherin.

„Während in bildungsnahen Milieus die Selbstverwirklichung und die Sinnfrage im Vordergrund stehen, suchen jene mit mittleren und niedrigen Qualifikationen wieder stärker nach Stabilität, Planbarkeit und Sicherheit. Sie fügen sich den gegebenen Strukturen.“