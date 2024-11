Die neue Sperrstunde: Warum Restaurants und Hotels um Mitternacht eher schließen

Was bezahlt wird

Bisher galten Nachtarbeitszuschläge nur für Mitarbeiter, die zwischen 22 und sechs Uhr Früh gearbeitet haben, so Eberhart. Nach altem Kollektivvertrag hätten sie dafür 27 Euro bekommen – sofern sie nachts mehr als vier Stunden im Dienst waren. Bedeutet, dass Betriebe, die um Mitternacht oder etwas später zusperren, keine Zuschläge zahlen mussten.

Diese Regelung wurde nun reformiert, erklärt die WKO. Jetzt sieht sie einen Nachtarbeitszuschlag für alle Arbeitnehmer in Gastronomie und Hotellerie vor, die zwischen Mitternacht und sechs Uhr arbeiten – unabhängig von der Betriebsart. Unternehmer und Hotelier Oliver W. Braun fasst diese Neuerung so zusammen: „Aktuell ist also schon ab der ersten Minute nach Mitternacht ein anteiliger Nachtarbeitszuschlag fällig. In dem Fall neun Euro.“