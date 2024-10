Gastronom: "Haben gelernte Köche, die sich schwertun, ein Omelette zu machen"

Mochi gibt es seit 2012 in Wien, das Hotel Post in Unken seit 1568. Was kommt da zusammen?

Unseld: Die Leute, die gestern bei unserem Kochevent waren, sind auch jene, die ins Mochi in Wien gehen. Wir haben also die gleiche Zielgruppe, obwohl wir komplett verschiedene Produkte anbieten. Man muss sagen: Salzburg ist gastronomisch, gerade wenn es um asiatisches Essen geht, extrem schlecht. Alle guten Lokale sind am Land und da dominiert das Traditionelle.

Müller: Wir haben immer gesagt: die Kinder stehen bei uns über den Erwachsenen. Wenn wir die Kinder kriegen, kriegen wir die Eltern und Großeltern. Deshalb gibt es bei uns diesen Fokus.

Eltern geben gerne Geld für ihre Kinder aus. Spüren Sie die angespannte Wirtschaftslage?

Unseld: Die merken wir nicht. Aber wir machen auch alles dafür, dass wir es nicht merken. Früher gab es die totale Konzentration auf die Ferien, heute läuft das übers ganze Jahr. Unken ist zwar unbekannt, aber es liegt super – für die Österreicher und für die Deutschen. Wir sind auch nicht mehr nur ein Wochenhotel, sondern forcieren die Kurzaufenthalte.