Pro Jahr produziert Wienerberger Mauerziegel- bzw. Dachziegel für rund 23.000 Einfamilienhäuser. Ziegel, vor Tausenden Jahren erfunden, sind ein lokales Produkt: in zehn Werken werden sie in Österreich produziert. Rund 500 Mitarbeiter zählt der Traditionsbetrieb hierzulande.

Ja, aber wir emittieren nicht viel. Trotzdem werden wir in Uttendorf mit dem neuen Ofen reduzieren – um 90 Prozent. Für die österreichische Gesamtbilanz ist das aber vernachlässigbar. Wenn Sie einen Airbus stilllegen, haben Sie den gesamten CO 2 -Jahresausstoß der heimischen Ziegelindustrie gespart.

Das ist klar der Einsatz der fossilen Energieträger in der Fabrik. Aber wir treten gerade den industriellen Beweis an, dass es ohne Gas gehen wird. In Uttendorf bauen wir ein Werk ohne Gas, mit Elektroofen, der mit Ökostrom läuft. Aber abgesehen von dieser Umstellung: Ich stelle mich heute schon hin und sage, es gibt keinen nachhaltigeren Werkstoff als Ziegel.

Sehr. Das klassische Ziegelhaus steht auf der Einfamilienhaus-Wunschliste der Österreicher ganz oben. Weil der Ziegelbau einen Wert hat. Im urbanen Wohnbau – wir können bis acht Stockwerke bauen – geht es aber auch. Gerade, wenn es um Nachhaltigkeit geht, haben wir Ziegelproduzenten also echt was zu sagen. Das erkennt übrigens auch die Expertenwelt zunehmend an: den Traditionswerkstoff kann man modern einsetzen und natürlich auch weiterentwickeln.

200 Produktionsstätten hat der 1819 gegründete Konzern weltweit, zehn in Österreich. Johann Marchner kam 2020 zu Wienerberger. Er sieht sich als „alter Baustoffhase“ (Eigenbezeichnung), war zuvor in der Zement-, Keramik- und Holzindustrie tätig

Ist die Kreislaufwirtschaft ein Thema? Alte Ziegel werden gerne wiederverwendet.

Da sind wir dran: Ziegel wird als Bodensubstrat eingesetzt, um Feuchtigkeit zu halten, auf recycelte Ziegel gibt es einen Run. So ein Ziegel hält, so lange Sie in brauchen. Langlebigkeit bin in die Ewigkeit.

Gibt es Zukunftsgefahren für Ihr Geschäft?

Ja, die liegen im Fachkräftemangel. Wer sind künftig die Menschen, die mit dem Baustoff arbeiten, die unsere Häuser bauen? Die Produktion ist stark automatisiert, dort sehe ich das Problem nicht. Aber auf der Baustelle: Tausende Ziegel händisch zu setzen, ist harte Knochenarbeit. Wir müssen uns also starke Gedanken über Bautechnologien, Fertigteilbau, Robotik machen. Damit die Menschen Spaß haben auf der Baustelle und am Beruf. Denn es ist ein toller Beruf, da entsteht was. Aber es wird schwieriger, diese Maurer zu finden. Man muss das gesamte Berufsfeld neu denken.