Warum man einen Ferialjob nicht kündigen kann und trotzdem gehen darf

Das Kleingedruckte lesen

„Genauso wie sich der Arbeitgeber an mich bindet, binde ich mich an ihn“, erklärt Tomanek. Dafür gibt es den Arbeitsvertrag, der unter anderem die Beschäftigungsdauer, Entlohnung und die Arbeitszeit regelt. „Da müsste man hineinschauen und prüfen: Habe ich trotz der befristeten Anstellung eine Probezeit vereinbart oder ergibt sich eine Probezeit aus dem Kollektivvertrag, in der ich das Arbeitsverhältnis beenden kann?“

Ist das der Fall, würde nichts gegen einen frühzeitigen Abschied sprechen. Etwas komplizierter wird es, wenn lediglich eine Kündigungsfrist vertraglich vereinbart ist. Denn die bringt bei ein- oder zweimonatigen Arbeitsverhältnissen wenig. „Ist sie auf den Monatsletzten gelegt, müsste man bis dahin ohnehin arbeiten“, so Tomanek. Einfach hinschmeißen und nicht mehr kommen wäre jedoch nicht zu empfehlen. Denn das könnte (in sehr seltenen Fällen) sogar rechtliche Konsequenzen haben.