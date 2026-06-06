Viel Gegenwind für faire Gehälter

Der Verlust von Privilegien fühlt sich oftmals wie eine Ungerechtigkeit an. Die Aussage stammt von „Herr & Speer“. Das ist keine Popband, sondern ein Duo von UN-Botschaftern, das sich für mehr Chancengleichheit einsetzt. Der Satz hat sich mir persönlich eingebrannt – anders lässt sich nicht erklären, warum der Gegenwind, wenn es um Gleichberechtigung geht, so enorm groß ist.

Es genügen Worte wie Feminismus oder – ganz mutig – Frauenquote und die Welle an Empörung rollt los. Da wundert es kaum, dass auch in Sachen Gehaltstransparenz die Abwehrhaltung größer ist, als die Bereitschaft, faire Regeln festzulegen.