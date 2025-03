Was Männer über Frauenquote und Gleichstellung sagen wollen, aber nicht dürfen

Es stimmt tatsächlich in den meisten Fällen nicht. Wir sehen das auch in den Unternehmen, in denen wir sind. Männer werden sehr wohl befördert. Ihre Sorgen sind also größer als das Problem, mit dem sie es zu tun haben. Dennoch sind die Ängste real und lassen einen großen Widerstand entwickeln.

„Bei uns wird nur noch die Frau befördert“ Der Blick nach Österreich zeigt: Führungsebenen sind männlich. Es gibt mit Radka Doehring von Immofinanz sage und schreibe einen (!) weiblichen CEO in den 55 im Wiener Börse Index gelisteten Unternehmen. Eine neue Deloitte-Studie zeigt außerdem, dass rund die Hälfte der heimischen Unternehmen derzeit keine Erhöhung des Frauenanteils in den obersten Führungsetagen plant. Ein Fünftel beklagt einen Mangel an qualifizierten Frauen.

In Ihren „Safe Spaces“ beobachten Sie zehn Archetypen von Männern – vom Alpha bis zum stillen Mann. Wer lässt sich am einfachsten als Verbündeter gewinnen?

Gut arbeiten kann man mit dem Pseudofeminist und dem Durchschnittsmann. Der Pseudofeminist ist in der Regel jemand, der das Problem schon ein bisschen verstanden hat. Der aber auch denkt, in der Praxis schon genug zu machen. Er überschätzt sich also selbst und unterschätzt die Thematik. Der Durchschnittsmann ist der größte Männertypus, also die Mehrzahl der Männer fällt in diese Kategorie. Er ist deshalb interessant, weil seine Sprüche, die er äußert, typisch sind für eine männliche, unreflektierte Einstellung. Das ist kein beinharter Sexismus, aber eine vollkommene Ignoranz dem Thema gegenüber.

Hätten Sie ein Beispiel?

Eine der häufigsten Aussagen, die wir im Unternehmenskontext hören, ist: Wir entscheiden nicht nach Geschlecht, sondern nach Kompetenz. Wenn ich das höre, weiß ich, der hat das Problem nicht verstanden. Weil er davon ausgeht, in einem Bewerbungsgespräch neutral beurteilen zu können, wer die hochqualifizierteste Person ist. Und nicht von Vorurteilen geprägt zu sein. Schon der Ähnlichkeitsbias, also die Person zu wählen, die einem ähnlich ist, ist enorm stark.

Ist das schon Chauvinismus?

Sie wollen in aller Regel nicht, dass es Frauen in ihrem Leben schlecht geht. Das zeigen uns Statistiken. Wenn sie also anfangen, das Thema zu verstehen, haben sie durchaus eine Offenheit.

Wie dringen Sie durch?

Die einzig effektive Methode, Männer zu aktivieren, ist, ihnen zu zeigen: Das Problem ist nicht weit weg. Es passiert nicht nur Frauen in Hollywood, sondern den eigenen Kolleginnen, Partnerinnen. Wir müssen es also sehr persönlich, fast schon schmerzhaft machen.

Konkret passiert das wie?

Wir holen anonymisierte Alltagserfahrungen von Sexismus ein, die Frauen innerhalb ihres Unternehmens machen. Wir konfrontieren die Männer damit, was sich ihre Kolleginnen teilweise anhören müssen. Wie sie übergangen oder behandelt werden. Da tritt bei vielen ein Schockmoment ein oder die Debatte fährt zumindest runter. Es kommen Sprüche wie: „Ich hätte nicht gedacht, dass es das heute noch gibt.“